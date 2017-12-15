Баварский министр требует возобновления погранконтроля и вдоль границы с Чехией

Эва Туречкова
15-12-2017
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Министр внутренних дел федеральной земли Баварии Йоахим Германн требует введение пограничного контроля вдоль всей границы Германии, то есть и на чешско-немецком участке. По мнению министра, открытый доступ на территорию страны через соседние государства представляет угрозу безопасности.

Напомним, что Германия в разгар миграционного кризиса в 2015 г. ввела временный контроль лишь на границе с Австрией, который в настоящее время обеспечивает немецкая федеральная полиция. Однако, по мнению министра Германна, через Австрию попадает в Германию лишь четверть мигрантов.

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