Баварская полиция занялась расследованием неудачных попыток бегства за железный занавес

Эва Туречкова
19-12-2017
Отослать электронной почтой
Версия для печати
Подписаться на RSS

Криминальная полиция федеральной земли Бавария приступила к расследованию случаев лишения жизни немецких граждан чехословацкими пограничниками во время попыток преодоления железного занавеса. В период с 1948 по 1989 г. погибли на чехословацко-немецкой границе 282 человека, среди них также граждане ГДР.

Кроме четырех рядовых пограничников к ответственности за их смерть пока никто официально не привлекался, утверждает чешское издание Lidové noviny (LN). Шаг баварской полиции является беспрецедентным, случаи расследования преступлений, совершенных представителями коммунистической власти, правоохранительными органами других государств пока не зафиксированы, говорится в статье LN.

Статьи на ту же тему
Книга «Дни моей жизни», фото: Катерина Айзпурвит

Россия как тюрьма, текст, судьба

Возвращение домой – так можно назвать чешское издание воспоминаний Гелены Фришер о советском ГУЛАГе. Книга «Дни моей жизни» была написана по-русски…
ГУЛАГ, фото: открытый источник

Чешские имена в расстрельных списках и ГУЛАГах

Историки продолжают изучать судьбы соотечественников, попавших в жернова тоталитарной системы СССР. Только что вышла новая публикация «Чехословаки…
Винцук Вячорка, Фото: ЧТК

«Мы еще потанцуем на улицах свободного Минска!»

Защита свободы, демократии, прав человека. В отношении Беларуси эти понятия не утратили своей остроты. Не преждевременно ли говорить…
Далее об этом
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
 
 
 
 