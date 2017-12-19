Баварская полиция занялась расследованием неудачных попыток бегства за железный занавес

Криминальная полиция федеральной земли Бавария приступила к расследованию случаев лишения жизни немецких граждан чехословацкими пограничниками во время попыток преодоления железного занавеса. В период с 1948 по 1989 г. погибли на чехословацко-немецкой границе 282 человека, среди них также граждане ГДР.

Кроме четырех рядовых пограничников к ответственности за их смерть пока никто официально не привлекался, утверждает чешское издание Lidové noviny (LN). Шаг баварской полиции является беспрецедентным, случаи расследования преступлений, совершенных представителями коммунистической власти, правоохранительными органами других государств пока не зафиксированы, говорится в статье LN.