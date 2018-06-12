Банкам рекомендовано готовиться к худшим временам

Чешскому банковскому сектору с 1 июля сего года придется расширить накопления «на черный день». Чешский национальный банк (ЧНБ), возглавляемый Иржи Русноком, повысил ставку обязательных отчислений в резервные фонды до 1%. Управляющий банком подчеркнул, что готовится к худшим временам необходимо в период благоденствия.

Ставку обязательных отчислений в банковские резервные фонды ЧНБ поднимает повторно. С 1 января 2017 года она была доведена до уровня 0,5%, а с 1 июля 2019 года состоится следующее повышение до 1,25%.