Балет под звуки гимна

Ирина Ручкина
20-06-2018
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В честь юбилея основания независимой Чехословацкой Республики известные чешские танцоры братья Иржи и Отто Бубеничковы планируют поставить балет на музыку Бедржиха Сметаны «Моя Родина» (Má vlast), которая является чешским национальным гимном.

В постановке будут участвовать как чешские, так и иностранные артисты. Балет можно будет увидеть 27 и 28 июня на Староместской площади, вход на мероприятие будет свободный.

 
 
 
 
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