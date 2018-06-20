Балет под звуки гимна

В честь юбилея основания независимой Чехословацкой Республики известные чешские танцоры братья Иржи и Отто Бубеничковы планируют поставить балет на музыку Бедржиха Сметаны «Моя Родина» (Má vlast), которая является чешским национальным гимном.
В постановке будут участвовать как чешские, так и иностранные артисты. Балет можно будет увидеть 27 и 28 июня на Староместской площади, вход на мероприятие будет свободный.
В Пражских курантах обнаружили неизвестные скульптуры и письмо из прошлого
«Последний адрес» – мы обязаны помнить каждого
Первый Чешско-российский форум. Вопрос засекреченных архивов
«Страна, которая оккупирует другую, не может быть свободной»
Андрей Кайдановский: «Балет – это ужасно интересно для любого человека»