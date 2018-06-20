Балет под звуки гимна

В честь юбилея основания независимой Чехословацкой Республики известные чешские танцоры братья Иржи и Отто Бубеничковы планируют поставить балет на музыку Бедржиха Сметаны «Моя Родина» (Má vlast), которая является чешским национальным гимном.

В постановке будут участвовать как чешские, так и иностранные артисты. Балет можно будет увидеть 27 и 28 июня на Староместской площади, вход на мероприятие будет свободный.