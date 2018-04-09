Бабиш призвал к большей активности при дигитализации системы госуправления

Дигитализация системы государственного управления идет слишком медленно, хотя должна быть приоритетом для нынешнего и будущих правительств. На открытии конференции «Интернет в области государственного управления» об этом заявил исполняющий обязанности премьер-министра Андрей Бабиш.

«Мы считаем дигитализацию госсферы одной из основных наших целей. Но это задача не только для нынешнего правительства. Предыдущий кабмин, несмотря на скромные достижения, инициировал реализацию сразу двух крупных ифровых проектов: Электронный учет выручки и Электронный рецепт. Мы также приступили к реализации проекта Цифровая Чехия (Digitální Česko), который призван улучшить и упростить жизнь наших граждан», - подчеркнул Бабиш.