Бабиш: поддержку правительства допускают только коммунисты

Тимур Кашапов
21-12-2017
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По словам премьер-министра Чехии Андрея Бабиша, по итогам переговоров движения ANO с другими парламентскими партиями стало понятно, что лишь коммунисты допускают возможность поддержать тем или иным образом новое правительство при голосовании о доверии кабмину. Все остальные партии высказались против. О дальнейшем развитии событий и возможной второй попытке формирования кабинета министров Бабиш говорить с журналистами отказался.

Вместе с тем, премьер заявил о «сложившемся у него впечатлении», что гражданские демократы, «пираты» и представители «Свободы и прямой демократии» считают возможным проведение досрочных выборов. Но сам Бабиш считает этот вариант «нелучшим решением».

 
 
 
 
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