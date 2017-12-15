Бабиш на саммите высказался за эффективное функционирование еврозоны

Эва Туречкова
15-12-2017
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Чешская Республика заинтересована в эффективном функционировании еврозоны, сообщил в пятницу чешский премьер-министр Андрей Бабиш, принявший в Брюсселе участие в «евро-саммите» - встрече лидеров государств, использующих в качестве национальной валюты евро. Приглашение на саммит получили представители всех стран Евросоюза кроме Великобритании, которая решила покинуть ряды ЕС.

Бабиш в ходе саммита пообещал внести на одобрение чешского парламента так называемый Фискальный пакт, призванный регулировать состояние европейских бюджетов.

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