Бабиш и Земан поздравили Виктора Орбана с победой

Тимур Кашапов
09-04-2018
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Исполняющий обязанности премьер-министра Чехии Андрей Бабиш поздравил своего венгерского коллегу Виктора Орбана с победой на выборах. «Я с нетерпением жду возможности продолжить сотрудничество с новым правительством в рамках Вышеградской группы, Европейского союза и двусторонних отношений», - заявил Бабиш, слова которого приводит информагентство ČTK. Виктора Орбана поздравил и президент Милош Земан, который назвал успех Орбана «возможностью расширить взаимодействие между странами Центральной Европы».

Правящая коалиция во главе с партией «Фидес» действующего премьер-министра Виктора Орбана по результатам обработки 98% бюллетеней набрала 48,8% голосов и обеспечила себе 133 из 199 мест в парламенте. Результаты парламентских выборов позволят Орбану сохранить пост премьер-министра на третий срок.

 
 
 
 
 
 
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