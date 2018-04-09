Бабиш и Земан поздравили Виктора Орбана с победой

Исполняющий обязанности премьер-министра Чехии Андрей Бабиш поздравил своего венгерского коллегу Виктора Орбана с победой на выборах. «Я с нетерпением жду возможности продолжить сотрудничество с новым правительством в рамках Вышеградской группы, Европейского союза и двусторонних отношений», - заявил Бабиш, слова которого приводит информагентство ČTK. Виктора Орбана поздравил и президент Милош Земан, который назвал успех Орбана «возможностью расширить взаимодействие между странами Центральной Европы».

Правящая коалиция во главе с партией «Фидес» действующего премьер-министра Виктора Орбана по результатам обработки 98% бюллетеней набрала 48,8% голосов и обеспечила себе 133 из 199 мест в парламенте. Результаты парламентских выборов позволят Орбану сохранить пост премьер-министра на третий срок.