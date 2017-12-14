Бабиш: ЕС больше не переголосует Чехию в вопросе миграционных квот

Премьер-министр ЧР Андрей Бабиш убежден, что остальным членам ЕС больше не удастся переголосовать Чехию в вопросе миграционных квот. По его словам, такой подход может привести к выходу других стран из Евросоюза. Об этом он сообщил журналистам перед отъездом на двухдневный саммит в Брюссель. Бабиш ранее высказался против постоянного механизма перераспределения мигрантов между государствами-членами ЕС, как это было предложено в реформе европейской системы предоставления убежища.

«Я думаю, они понимают, что решения о квотах, которые я считаю бессмысленными и не решающими проблему нелегальной миграции, оказывают общее негативное воздействие на имидж Европейского союза и Европейской комиссии. Поэтому я полагаю, что страны больше не повторят такую ошибку», - сказал Андрей Бабиш. По его словам, Чешская Республика должна быть более активной. «Я чувствую, что чешские политические партии едины в своем мнении относительно незаконной миграции», - подчеркнул премьер-министр.