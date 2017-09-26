Азербайджанская армия хвалится чешским оружием вопреки эмбарго

Чешское оружие появилось в рекламном видеоматериале азербайджанской армии. Речь идет о самоходной гаубице Dana-M1, которую производит холдинг Czechoslovak Group, и пусковой установке RM-70. Чешская Республика официально соблюдает эмбарго по поставкам оружия в отношении Азербайджана.

В настоящий момент чешские органы и спецслужбы занимаются выяснением обстоятельств того, как оружие попало на Кавказ. По словам пресс-секретаря Czechoslovak Group Андрея Чиртека, компания при продаже техники придерживается всех существующих законов и международных правил.

По информации азербайджанского агентства Trend, чешские гаубицы Dana появились на масштабных военных учениях, прошедших в Азербайджане с 18 по 22 сентября, участие в которых приняло 15 тысяч военнослужащих. Информационному агентству данные подтвердило Министерство обороны. «Азербайджан получил новое артиллерийское оборудование из Чехии. Самоходная артиллерия Dana чешского производства была поставлена в Азербайджан и приняла участие в масштабных маневрах при участии различных видов войск», - сообщило агентство Trend.

Для экспорта военной техники из страны необходимо согласие министерств внутренних дел, иностранных дел и обороны. Затем сделку должно одобрить Министерство промышленности и торговли. «Минобороны в последние годы не сообщало об экспорте военного материала в Азербайджан. Поэтому мы не знаем, как упомянутая техника могла туда попасть», - прокомментировал ситуацию изданию Hospodářské noviny пресс-секретарь Министерства обороны Ян Пейшек.

Чешский МИД в минувшие годы также не выдавал подобных разрешений на экспорт военного материала в Азербайджан. «Более того, Чехия в 2016 и 2017 годах отказало в некоторых лицензиях на экспорт модернизированных гаубиц Dana-M1 и пусковых установок RM-70, и, одновременно, сообщило о данных отказах партнерским государствам в ЕС», - сообщила пресс-секретарь МИД Ирена Валентова. Министерство промышленности и торговли в настоящее время выясняет подробности о том, куда в последние годы экспортировался вышеуказанный военный материал.

Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе и Европейский союз издали распоряжение для своих стран-членов не поставлять оружие ни Азербайджану, ни Армении из-за напряженных отношений между этими кавказскими государствами. Большинство государств ЕС это распоряжение соблюдает, Чехия также называет себя его сторонником.