Австрийский МИД проверяет сообщение о возможном убийстве заложников, включая гражданина Чехии, в Ливии

Ольга Васинкевич
20-09-2017
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Агентство ČTK со ссылкой на Reuters сообщает о том, что австрийский МИД проверяет сообщение о том, что все или часть заложников, захваченных в 2015 году в Ливии, включая одного гражданина Чехии, были убиты еще в том же году. Австрийский МИД говорит о том, что информация была опубликована на исламистском вебе. В настоящее время австрийская кризисная команда пытается данные проверить.

В марте 2015 года четверо филиппинцев, двое граждан Бангладеш, по одному гражданину Австрии, Ганы и Чехии, которые работали в мальтийско-австрийской компании VAOS, были похищены исламскими радикалами. Граждане Бангладеш и Ганы были выпущены из плена ранее.

 
 
 
 
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