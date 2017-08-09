Низкобюджетная авиакомпания Wizzair с зимнего сезона (со 2 ноября) будет осуществлять рейсы в израильский город Эйлат на побережье Красного моря. Перелеты будут осуществляться каждый четверг. Об этом сообщает авиакомпания в своем пресс-релизе. В настоящее время Чехию соединяет с Израилем несколько авиасообщений, которые из Праги в Тель-Авив осуществляют авиакомпании Smart Wings, Wizz Air и израильские авиалинии El Al. Из Карловых Вар в Тель-Авив летает Travel Service. По информации чешского МИД, в 2016 году Чехию посетило 168.638 израильтян. По числу проведенных в стране ночей жители Израиля попадают в Чехии на 11 место. Чешские туристы составляют в Израиле 0,6% от общего числа гостей.