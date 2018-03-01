Авиакомпания Travel Service выкупила акции Korean Air в Czech Airlines

Тимур Кашапов
01-03-2018
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Чартерная авиакомпания Travel Service выкупила долю Korean Air (64% акций) и государственного предприятия Prisco (20%) в Czech Airlines, став фактически единоличным владельцем чешского национального авиаперевозчика. На данный момент ей принадлежит 97,7% Czech Airlines (2,3% владеет государственная страховая компания Česká pojišťovna).

Korean Air приобрела долю в Czech Airlines в 2013 году и спасла тем самым компанию от банкротства. Тем не менее, корейский перевозчик практически не принимал участия в управлении авиакомпанией. В отличие от своих первоначальных обещаний Korean Air почти не делал инвестиций. Одним из немногих результатов сотрудничества стала аренда самолетов Airbus A330.

Произойдет ли слияние чешских перевозчиков, пока неизвестно. Travel Service входит в группу Unimex. По данным агентства Reuters, 49,9% Travel Service принадлежит китайской инвестиционной группе CEFC.

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