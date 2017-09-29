Аун Сан Су Чжи отложит свой визит в Прагу

Лорета Вашкова
29-09-2017
Отослать электронной почтой
Версия для печати
Подписаться на RSS

Государственный советник Мьянмы Аун Сан Су Чжи отложит свой визит в Прагу, запланированный на октябрь, сообщило МИД Чешской Республики. Бывшая диссидентка и лауреат Ноблевской премии мира 1991 года решила остаться на родине из-за напряжения в исторической области Ракхайн (Аракан) на западе Мьянмы, где армия Мьянмы, по данным международных организаций, проводит этнические чистки меньшинства рохинджа.

Аун Сан Су Чжи намеревалась встретиться в Чехии с представителями высших органов государственной власти.

 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
 
 
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
 
 
 
 
 