Государственный советник Мьянмы Аун Сан Су Чжи отложит свой визит в Прагу, запланированный на октябрь, сообщило МИД Чешской Республики. Бывшая диссидентка и лауреат Ноблевской премии мира 1991 года решила остаться на родине из-за напряжения в исторической области Ракхайн (Аракан) на западе Мьянмы, где армия Мьянмы, по данным международных организаций, проводит этнические чистки меньшинства рохинджа.

Аун Сан Су Чжи намеревалась встретиться в Чехии с представителями высших органов государственной власти.