ArcelorMittal планирует продажу своего предприятия в Остраве

Транснациональная группа ArcelorMittal намерена продать своЙ чешский метталургический комбинат ArcelorMittal в Остраве. Представители компании, согласно информации портала Seznam Zprávy, проводили с данной целью переговоры с представителями чешского Министерства промышленности и профсоюзов. На предприятии в Остраве трудоустроено почти 7 тысяч человек.

Лидер Чешско-Моравской конфедерации профсоюзных организаций Йозеф Стршедула в интервью тому же серверу заявил, что «продажа будет непростым делом, а обстоятельства заключения договора вызывают у него немало вопросов». Заводы, по мнению Стршедулы, могли бы быть переданы непосредственно государству, который являлся их изначальным владельцем.

ArcelorMittal хочет избавиться от oстравского завода взамен согласия со стороны Европейской комиссии на приобретение металлургического предприятия в итальянском Таранто.