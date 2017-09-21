Arca Capital приобрела Wiener Privatbank SE.

Чешско-словацкая финансовая группа Arca Capital миллиардера Павола Крупы приобрела контрольный пакет акций австрийского банка Wiener Privatbank и намерена выйти с ним на чешский рынок. Сделка еще подлежит утверждению австрийской Комиссией по надзору за финансовым рынком. Окончательно оформить покупку Arca Capital планирует к середине 2018 года.

Отметим, что Wiener Privatbank SE начал свою деятельность в 1981 году как инвестиционная компания. В 1992 году банк был зарегистрирован на Венской бирже (Vienna Stock Exchange), а в 2007-м переименован в First Austrian Bank SE. В нынешнем виде банк существует с 2011 года, когда сменилось руководство и состоялся очередной ребрендинг.