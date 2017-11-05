Аптекари требуют внедрения единой системы доплат за лекарства

Антон Каймаков
05-11-2017
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На съезде Чешской аптекарской палаты было принято решение добиваться внедрения единой системы доплат за лекарства. Дополнительные взносы, по мнению членов съезда профессиональной палаты, должны взиматься в одинаковом размере и во всех аптеках.

Аптекари также намерены добиваться изменения системы начисления платы за обслуживание пациентов, перечисляемой медицинскими страховыми компаниями. В настоящее время ее размеры зависят от стоимости лекарств, выдаваемых по рецептам, что, по словам президента Чешской аптекарской палаты Любомира Худобы, не имеет аналога в Европе.

 
 
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