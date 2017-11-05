Аптекари требуют внедрения единой системы доплат за лекарства

На съезде Чешской аптекарской палаты было принято решение добиваться внедрения единой системы доплат за лекарства. Дополнительные взносы, по мнению членов съезда профессиональной палаты, должны взиматься в одинаковом размере и во всех аптеках.

Аптекари также намерены добиваться изменения системы начисления платы за обслуживание пациентов, перечисляемой медицинскими страховыми компаниями. В настоящее время ее размеры зависят от стоимости лекарств, выдаваемых по рецептам, что, по словам президента Чешской аптекарской палаты Любомира Худобы, не имеет аналога в Европе.