Аптекари против нарастания расходов на административную работу и компьютерное оборудование

Чешских аптекарей не устраивает нарастание расходов на административную работу, приобретение компьютерной техники и программного обеспечения, обусловленное внедрением новых требований со стороны государства. Чешская аптекарская палата обращает внимание на то, что внедрение контрольных отчетов, электронного учета выручки, обязательного использования электронных рецептов увеличивает время, необходимое на обслуживание пациентов и приводит к увеличению обязательных инвестиций, которые государством не компенсируются.

Чешская аптекарская палата считает, что медицинские страховые компании должны до 30 крон (1,2 евро) увеличить взносы, перечисляемые аптекам за каждое лекарство, выданное по рецепту. В настоящее время эта оплата составляет 13 крон (0,5 евро). Обращается также внимание на то, что из-за отмены в 2014 году взносов за рецепт, которые взимались непосредственно с пациентов, аптеки лишились дохода в объеме 3,2 миллиарда крон (123 миллиона евро).