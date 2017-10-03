Антипремию за ограничение свободы слова получили депутаты во главе с коммунистом З. Ондрачеком

Главную антипремию за ограничение свободы слова получили депутаты во главе со Зденеком Ондрачеком из коммунистической партии. «Награда» была им вручена за попытку возобновить уголовное преследование за оскорбление президента республики. Главную положительную награду получил Благотворительный фонд независимой журналистики за поддержку журналистов, проводящих расследования. Премии в конкурсе, в котором оценивается, прежде всего, подход к информации, во вторник вручал организатор Открытое общество.

Одна из отрицательных премий также досталась Канцелярии президента за то, что отказалась предоставить текст письма американского президента Д. Трампа по поводу отсрочки его встречи с Милошем Земаном.