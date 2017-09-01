Антиконфликтные группы, появившиеся после введения «антитабачного закона», завершат работу в центре Праги

Администрация района Прага-1 не продлит договор с охранным агентством, предоставлявшим антиконфликтные группы для работы в центре чешской столицы, и в начале октября 2017 г. они завершат свою деятельность. В мае районная мэрия развернула работу на улицах после введения «антитабачного закона», запрещающего курение в помещениях общественного питания.

По мнению администрации, цель работы группы была достигнута. При этом еще в августе администрация попала под огонь критики, после чего ввела в состав каждой группы из трех человек одну женщину для повышения эффективности решения возникающих конфликтов.

Стоимость работы охранного агентства составила около полумиллиона крон (19 200 евро), и районная администрация считает продолжение ее деятельности слишком существенной нагрузкой на бюджет.