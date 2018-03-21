ANO выдвинет предложение об оплате работодателем больничного с 1 по 11 день

В ходе переговоров с социал-демократами по поддержке нового кабинета движение ANO выдвинет предложение об оплате работодателем больничного с 1 по 10 день В настоящее время работникам оплачивается нахождение на больничном с 4 по 14-й день.

Как сообщил журналистам премьер в отставке Андрей Бабиш, предложение предусматривает, что по истечении 11 дней оплату нетрудоспособности возьмут на себя страховые компании.

Председатель социал-демократической партии Ян Гамачек положительно отозвался о предложении ANO, охарактеризовав его как доказательство результативности будущих переговоров.

Предложение также должно привлечь на сторону ANO компартию Чехии и Моравии.