ANO отвергает сотрудничество с христианскими демократами

Министр регионального развития Карла Шлехтова от партии ANO, которая лидирует на выборах после подсчета 20% голосов избирателей, заявила, что не хотела бы в рамках будущей правящей коалиции сотрудничать партией христианских демократов. Наоборот, министр допускает сотрудничество с социал-демократами.
Представитель христианских демократов Мариан Юречка не придает словам министра Шлехтовой большого значения. По его мнению, все будет зависеть от переговоров между партиями.
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