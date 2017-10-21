ANO отвергает сотрудничество с христианскими демократами

Министр регионального развития Карла Шлехтова от партии ANO, которая лидирует на выборах после подсчета 20% голосов избирателей, заявила, что не хотела бы в рамках будущей правящей коалиции сотрудничать партией христианских демократов. Наоборот, министр допускает сотрудничество с социал-демократами.

Представитель христианских демократов Мариан Юречка не придает словам министра Шлехтовой большого значения. По его мнению, все будет зависеть от переговоров между партиями.