ANO не отдаст гражданским демократам пост председателя парламента

Представители победившей на выборах партии ANO и второй по численности парламентской партии гражданских демократов (ODS) после встречи заявили журналистам, что ANO не намерено уступать соперникам пост председателя парламента.

Также стороны сообщили, что даже не рассматривали вопрос правительственной коалиции и поддержке со стороны ODS правительства меньшинства, которое составит победитель.

Свое нежелание участвовать в коалиционном кабинете ANO от имени TOP-09 подтвердил ее председатель Мирослав Калоусек после встречи с победителем выборов Андреем Бабишом.