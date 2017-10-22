ANO не исключает «перезагрузки» правительства с социалистами и христианскими демократами

Заместитель председателя ANO, министр обороны Мартин Стропницкий в интервью серверу iDNES.cz повторил информацию о планах его движения начать переговоры о формировании коалиционного правительства со своими старыми партнерами по кабинету – социал-демократам и христианскими демократами. Мартин Стропницикй считает такой шаг логичным.

Заявления Чешской социал-демократической партии об отказе сотрудничества с ANO и уход в оппозицию зампредседателя движения считает эмоциональной реакцией на проигрыш в выборах. Мартин Стропницкий уверен, что старому коалиционному кабинету удалось осуществить определенный объем работы.