ANO может предложить сотрудничество социальным и христианским демократам

Ярослав Фалтынек, первый заместитель председателя ANO, победившего на парламентских выборах, считает, что его движение в первую очередь должно предложить сотрудничество социал-демократам и христианским демократам, с которыми была сформирована и предыдущая коалиция. Однако переговоры будут проводиться со всеми парламентскими партиями на основе программных приоритетов.
Кресло премьер-министра, по его мнению, должен занять глава движения ANO Андрей Бабиш. Движение ANO собрало 30% голосов избирателей.
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