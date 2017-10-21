ANO может предложить сотрудничество социальным и христианским демократам

Ярослав Фалтынек, первый заместитель председателя ANO, победившего на парламентских выборах, считает, что его движение в первую очередь должно предложить сотрудничество социал-демократам и христианским демократам, с которыми была сформирована и предыдущая коалиция. Однако переговоры будут проводиться со всеми парламентскими партиями на основе программных приоритетов.

Кресло премьер-министра, по его мнению, должен занять глава движения ANO Андрей Бабиш. Движение ANO собрало 30% голосов избирателей.