ANO может предложить сотрудничество социальным и христианским демократам

Антон Каймаков
21-10-2017
Отослать электронной почтой
Версия для печати
Подписаться на RSS

Ярослав Фалтынек, первый заместитель председателя ANO, победившего на парламентских выборах, считает, что его движение в первую очередь должно предложить сотрудничество социал-демократам и христианским демократам, с которыми была сформирована и предыдущая коалиция. Однако переговоры будут проводиться со всеми парламентскими партиями на основе программных приоритетов.

Кресло премьер-министра, по его мнению, должен занять глава движения ANO Андрей Бабиш. Движение ANO собрало 30% голосов избирателей.

 
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
 
 