ANO готово предложить социал-демократам четыре министерских поста

Эва Туречкова
17-03-2018
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Движение ANO готово предложить социал-демократической партии в формируемом Андреем Бабишем правительстве четыре министерских кресла, в том числе и оборонное ведомство. Такая информация прозвучала из уст представителей ANO перед началом субботнего заседания депутатского клуба ANO.

Как ранее заявил глава социал-демократов Ян Гамачек, его партия считает уместным занять пять постов в кабинете министров, в том числе и функцию главы министерства финансов. По словам Ярослава Фалтынека от ANO, такой вариант исключен.

 
 
 
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