Андрею Бабишу доверено формирование нового правительства

Антон Каймаков
31-10-2017
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Президент Чешской Республики Милош Земан доверил формирование нового кабинета министров Андрею Бабишу, председателю ANO, ставшего победителем парламентских выборов. Президент с предполагаемым будущим премьером встретился в загородной резиденции Ланы. Андрей Бабиш до 20 ноября намерен сформировать полноценный кабинет меньшинства, так как остальные парламентские партии отказались сотрудничать в рамках коалиционного кабинета. Назначение нового кабинета министров может осуществиться только после отставки действующего правительства. Этому должно предшествовать первое заседание Палаты парламента нового созыва и выборы спикера.

 
 
 
 
 
 
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