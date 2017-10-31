Андрею Бабишу доверено формирование нового правительства

Президент Чешской Республики Милош Земан доверил формирование нового кабинета министров Андрею Бабишу, председателю ANO, ставшего победителем парламентских выборов. Президент с предполагаемым будущим премьером встретился в загородной резиденции Ланы. Андрей Бабиш до 20 ноября намерен сформировать полноценный кабинет меньшинства, так как остальные парламентские партии отказались сотрудничать в рамках коалиционного кабинета. Назначение нового кабинета министров может осуществиться только после отставки действующего правительства. Этому должно предшествовать первое заседание Палаты парламента нового созыва и выборы спикера.