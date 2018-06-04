Андрей Бабиш выступил против системы компенсаций за отказ от мигрантов

Председатель правительства в отставке Андрей Бабиш заявил о своем несогласии с проектом введения в Евросоюзе системы, по которой страны, отказывающиеся принимать на своей территории мигрантов, обязаны выплачивать компенсации в пользу других.

О проекте сообщила канцлер ФРГ Ангела Меркель в интервью газете Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung, указав при этом, что не хочет продавливать договор о миграционной политике силовыми методами и надеется найти решение, приемлемое для всех членов ЕС.

По мнению чешского премьера, Евросоюзу следует заниматься, прежде всего, остановкой потока мигрантов еще до того, как они попадают на Европейский континент.