Андрей Бабиш выступил на мероприятии, посвященном 25-летию Экономической палаты Чехии

Исполняющий обязанности Андрей Бабиш выступил на торжественном мероприятии, посвященном 25-летию Экономической палаты, где сделал ряд важных заявлений. В частности, он выступил за объединение государственных агентств CzechTrade и CzechInvest, а также раскритиковал руководство Чешского экспортного банка и Экспортной гарантийной и страховой компании за неэффективное использование государственных средств. Бабиш прокомментировал и возможное разделение энергетической компании ČEZ. По мнению политика, правительство должно добиться того, чтобы в ведении государства остались стратегические направления работы ČEZ, включая торговлю и поставки электроэнергии. «Нас ожидает серьезная дискуссия, и интересы государства должны иметь решающее значение», - сказал Андрей Бабиш.

Напомним, исполняющий обязанности премьер-министра, еще будучи министром финансов в правительстве Богуслава Соботки, поддержал строительство нового блока АЭС на деньги ČEZ. Он утверждал, среди прочего, что у компании достаточно средств для реализации подобного проекта. Однако подобный шаг может оказаться невыгодным для миноритарных акционеров ČEZ, что подтолкнуло к обсуждению разделения или трансформации крупнейшей компании в стране.