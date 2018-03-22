Андрей Бабиш вновь опроверг причастность Чехии к производству вещества «Новичок»

Исполняющий обязанности премьер-министра Чехии Андрей Бабиш, выступая в штаб-квартире НАТО в Брюсселе, вновь опроверг заявления Москвы о том, что нервно-паралитическое вещество «Новичок» могло производиться в Чешской Республике. В свою очередь, генсек НАТО Йенс Столтенберг после переговоров с Андреем Бабишем подчеркнул, что нет оснований сомневаться в заявлениях Великобритании, которая настаивает, что именно российские власти с высокой долей вероятности причастны к отравлению экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля.

«Чехия решительно отвергает спекуляции России о производстве вещества «Новичок» в Чешской Республике, это ложь», - сказал Бабиш. Политик также выразил поддержку британскому союзнику и сделает это вновь при встрече с премьер-министром Соединенного Королевства Терезой Мэй на саммите ЕС.