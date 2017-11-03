Aндрей Бабиш уверен, что его кабинет получит вотум доверия в парламенте

Лорета Вашкова
03-11-2017
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Aндрей Бабиш, лидер движения ANO – победителя парламентских выборов, не может себе представить, чтобы правительство, которому не будет вынесен вотум доверия в парламенте, осталось у власти на протяжении всего 4–летнего периода.

Об этом А. Бабиш сообщил Чешскому информационному агентству ЧТК, реагируя таким образом на слова президента Милоша Земана, высказавшего предположение о возможности правления кабинета движения ANO даже в том случае, если депутаты не окажут доверия ANO.

Глава государства во вторник доверил формирование правительства А.Бабишу, который в пятницу, 3 ноября, выразил уверенность в том, что его кабмину удастся получить вотум доверия парламента. Ранее председатель ANO информировал о намерении составить правительство меньшинства.

 
 
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