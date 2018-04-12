Андрей Бабиш провел переговоры с Мишелем Барнье

Тимур Кашапов
12-04-2018
Отослать электронной почтой
Версия для печати
Подписаться на RSS

В Прагу прибыл главный переговорщик ЕК по выходу Соединенного Королевства из Евросоюза Мишель Барнье, чтобы проинформировать чешских политиков о ходе переговоров по «брексит». Первым с Барнье встретился исполняющий обязанности премьер-министра ЧР Андрей Бабиш, который заявил о заинтересованности Чехии в сохранении текущих прав и полномочий чешских граждан в Великобритании. Этот пункт должен быть включен в итоговый договор Лондона и Брюсселя, подчеркнул Бабиш.

«Важно сохранить деловые отношения между Чешской Республикой и Великобританией и в будущем. В новых условиях их основой может стать соглашение о свободной торговле», - пояснил премьер и высказал свое удовлетворение тем, как ведутся переговоры под руководством Мишеля Барнье. Во второй половине дня Барнье также встретится с министром иностранных дел Мартином Стропницким и министром промышленности и торговли Томашем Гинером.

 
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
 
 
 
 