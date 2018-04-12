Андрей Бабиш провел переговоры с Мишелем Барнье

В Прагу прибыл главный переговорщик ЕК по выходу Соединенного Королевства из Евросоюза Мишель Барнье, чтобы проинформировать чешских политиков о ходе переговоров по «брексит». Первым с Барнье встретился исполняющий обязанности премьер-министра ЧР Андрей Бабиш, который заявил о заинтересованности Чехии в сохранении текущих прав и полномочий чешских граждан в Великобритании. Этот пункт должен быть включен в итоговый договор Лондона и Брюсселя, подчеркнул Бабиш.

«Важно сохранить деловые отношения между Чешской Республикой и Великобританией и в будущем. В новых условиях их основой может стать соглашение о свободной торговле», - пояснил премьер и высказал свое удовлетворение тем, как ведутся переговоры под руководством Мишеля Барнье. Во второй половине дня Барнье также встретится с министром иностранных дел Мартином Стропницким и министром промышленности и торговли Томашем Гинером.