Андрей Бабиш пообещал увеличить вложения в чешский спорт

Тимур Кашапов
08-03-2018
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Чешский спорт ожидают реформы. На встрече с руководством Союза спорта Чехии (ССЧ) об этом заявил исполняющий обязанности премьер-министра Андрей Бабиш. Он, в частности, сообщил, что движение ANO готовит представить на рассмотрение в Палату депутатов новый закон, который предусматривает изменение модели финансирования спортивной индустрии страны. Бабиш также пообещал увеличить вложения в спорт до 12 млрд крон (около 500 млн евро) в год с нынешних 5,5 млрд.

Представители ССЧ обсудили с Андреем Бабишем и государственную инвестиционную программу в данной области. По словам главы Союза Мирослава Янста, в ближайшие четыре года правительство собирается уделить особое внимание развитию спортивной инфраструктуры, включая модернизацию трамплина в Гаррахове, строительство новых хоккейных и легкоатлетических стадионов.

 
 
 
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