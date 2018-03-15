Андрей Бабиш поддержал строительство объездной дороги вокруг Ческой Липы

Исполняющий обязанности премьер-министра Андрей Бабиш подписал петицию об ускорении подготовки строительства объездной дороги вокруг города Ческа Липа на севере Чехии. Подпись также поставил министр транспорта Дан Тек, который заверил, что проект получит исключение из закона, что должно ускорить подготовку и обеспечить финансирование. Стоимость объекта оценивается в 2 млрд крон (около 80 млн евро).

Ческа Липа – один из немногих крупных городов страны, где нет объездной дороги, вследствие чего автомобили и грузовые машины проезжают по его центральным улицам. По словам мэра Романы Жатецкой, в летние месяцы через центр города проезжает до 25 000 автомобилей в сутки. Строительство объездной дороги здесь началось в 2008 году, но в 2010-м оно было заморожено по решению занимавшего на тот момент должность министра транспорта Вита Барты.