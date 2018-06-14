Андрей Бабиш передаст президенту список кандидатов в министры 17 июня

В воскресенье, 17 июня, президент Чешской Республики Милош Земан встретится с премьер-министром Андреем Бабишем в своей загородной резиденции в замке Ланы. По информации ČTK, Бабиш передаст главе государству весь список кандидатов в министры в своем втором правительстве.

В настоящее время Андрей Бабиш ожидает подведения итогов внутрипартийного референдума в Чешской социал-демократической партии, в котором решается вопрос возможного участия социалистов в коалиционном правительстве. По мнению Бабиша, голосование о вотуме доверия новому правительству может состояться до 11 июля. Президент Земан, повторно назначил председателя движения ANO, ставшего победителем парламентских выборов, премьер-министром в среду, 6 июня.