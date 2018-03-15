Андрей Бабиш отправит в отставку главу Генеральной инспекции сил правопорядка Михала Мурина

Тимур Кашапов
15-03-2018
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Исполняющий обязанности премьер-министра Андрей Бабиш заявил, что незамедлительно отправит в отставку директора Генеральной инспекции сил правопорядка (ГИСП) Михала Мурина. На заседании Комитета безопасности Палаты депутатов ЧР премьер-министр сообщил, что больше не доверяет Мурину, в том числе после того, как он ознакомился с документами прокурорской проверки, в одном из которых говорится, что нынешний глава ГИСП намеренно лгал в деле проверки высокопоставленного служащего полиции. Политик также поставил под сомнение способы управления инспекцией.

Чешские СМИ напоминают, что Михал Мурин подозревается в нестандартно тесных отношениях с бывшим полицейским Игорем Габориком, обвиняемым в связи с утечкой информации в деле «Берета». Также генеральный прокурор Чехии Павел Земан допускает, что в работе ГИСП прослеживались проблемные моменты, некоторые носили длительный характер.

 
 
 
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