Андрей Бабиш: Чехия должна реагировать на разногласия по миграционной политике внутри ФРГ

Если Германия, а затем и Австрия введут из-за притока мигрантов на своих границах погранконтроль, Чешская Республика сделает это тоже, подчеркнул премьер-министр Андрей Бабиш перед заседанием Совета безопасности, на котором рассматривалась проблема беженцев. Также Андрей Бабиш запросил данные о готовности полиции, таможни и армии организовать возобновление такого контроля. При этом премьер выразил надежду, что «ничего подобного, в итоге, не случится».

По мнению Андрея Бабиша, проблема кроется во внутриполитической ситуации в Германии, где существуют разногласия по поводу плана приема мигрантов между главой МВД ФРГ Хорстом Зеехофером и канцлером Ангелой Меркель.

Также чешский премьер указал, что канцлер Австрии Себастьян Курц 21 июня на саммите в Будапеште сообщил представителям Вышеградской четверки, что если Германия будет разворачивать некоторых мигрантов прямо на своей границе, Австрия будет поступать так же. По мнению Андрея Бабиша, ЧР тоже должна защитить свою границу; он напомнил, что ЧР выступает за то, чтобы Европа создавала лагеря для беженцев за пределами своей территории. Южные рубежи Европы должны охранять расположенные там государства, при поддержке других ленов ЕС, подчеркнул премьер.