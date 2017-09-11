Аналитики ожидают роста кредитных ставок

Антон Каймаков
11-09-2017
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Показатель инфляции в Чехии в августе держался на уровне 2,5%, что соответствует долгосрочному плану Чешского национального банка, но чуть ниже прогноза на последний летний месяц. В связи с этим, считают аналитики, центробанк осенью может увеличить базовую процентную ставку по кредитам.

В течение августа в первую очередь подорожали продукты питания и безалкогольные напитки. Цена мяса увеличилась на 5,8%, а яиц на 33,9%. Рекордсменом в этом отношении стало масло, стоимость которого выросла на 45,5%.

 
 
 
 
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