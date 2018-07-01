Амальгамные пломбы не для детей

Антон Каймаков
01-07-2018
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В связи с вступлением в действие общеевропейских нормативов, с 1 июля 2018 года зубные врачи в Чехии перестанут устанавливать амальгамные пломбы беременным и кормящим женщинам, а также детям до 16 лет.

Европейский норматив призван ограничить вредное влияние ртутных сплавов на здоровье людей и на окружающую среду.

 
 
 
 
 
 
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