Амальгамные пломбы не для детей

В связи с вступлением в действие общеевропейских нормативов, с 1 июля 2018 года зубные врачи в Чехии перестанут устанавливать амальгамные пломбы беременным и кормящим женщинам, а также детям до 16 лет.
Европейский норматив призван ограничить вредное влияние ртутных сплавов на здоровье людей и на окружающую среду.
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