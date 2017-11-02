Александр Салак может сменить клуб

Тимур Кашапов
02-11-2017
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30-летний голкипер новосибирской «Сибири» Александр Салак попросил руководство клуба об обмене. Об этом сообщает инсайдер Алексей Шевченко. Вместе с тем, хоккейный агент Игорь Парашкин, представляющий интересы чешского хоккеиста, заявил, что его клиент намерен полностью отработать контракт с «Сибирью».

Напомним, Салак выступает за новосибирскую команду с декабря 2014 года. В нынешнем сезоне на его счету 21 матч, в которых он пропустил 45 шайб. Коэффициент надежности голкипера составляет 2,34 шайб за игру.

 
 
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