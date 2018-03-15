Александр Салак может перейти в омский «Авангард»

Чешский голкипер Александр Салак, у которого завершается соглашение с новосибирской «Сибирью», может продолжить карьеру в «Авангарде». О подписании контракта должно быть объявлено после 30 апреля.

31-летний Салак выступает в КХЛ с 2013 года. За пять лет он провел в лиге 211 матчей с коэффициентом надежности 2 и процентом отраженных бросков 93,3. Сейчас у омского клуба занята позиция вратаря-легионера. Но клуб расторгнет контракт с соотечественником Салака Домиником Фурхом, рассчитанный до 2019 года.