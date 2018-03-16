Albatros Media приобрел старейшее чешское издательство «Вышеград»

Старейшее чешское издательство «Вышеград» (Vyšehrad) стало частью крупнейшего в стране издательского холдинга Albatros Media. Цена сделки не сообщается, однако известно, что поглощение принесет издательской группе повышение годового оборота на сумму около 850 млн крон (33,3 млн евро).

Albatros Media продолжит реализацию издательских планов «Вышеграда», причем как в Чехии, так и в Словакии. Издательство «Вышеград» было основано в 1934 г., издав за почти 85 лет своего существования более 3000 книг по истории, философии и теологии, а также поэзию и прозу.