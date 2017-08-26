Активисты за права животных провели перформанс на Вацлавской площади

В пятницу активисты за права животных из организации 269life провели на Вацлавской площади в Праге перформанс, изображающий сцены со скотобоен. В нем они сравнили убийство животных с Холокостом, тем самым привлекли значительное внимание прохожих и туристов. Организация длительное время обращает внимание на мучения животных в различных областях промышленности.

Группа из 60 человек прибыла на площадь около 17 часов. Примерно половина из них была в нижем белье телесного цвета, и легла на землю. Остальные обрызгали их свекольным сиропом цвета крови и встали вокруг лежащих. Другие участники раздавали листовки и вели дискуссии с людьми. Надпись на одном из транспарантов цитировала немецкого философа Теодора Адорно: «Освенцим начинается там, где кто-то смотрит на скотобойню и думает: они всего лишь животные».