Активисты за права животных провели перформанс на Вацлавской площади

Ольга Васинкевич
26-08-2017
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В пятницу активисты за права животных из организации 269life провели на Вацлавской площади в Праге перформанс, изображающий сцены со скотобоен. В нем они сравнили убийство животных с Холокостом, тем самым привлекли значительное внимание прохожих и туристов. Организация длительное время обращает внимание на мучения животных в различных областях промышленности.

Группа из 60 человек прибыла на площадь около 17 часов. Примерно половина из них была в нижем белье телесного цвета, и легла на землю. Остальные обрызгали их свекольным сиропом цвета крови и встали вокруг лежащих. Другие участники раздавали листовки и вели дискуссии с людьми. Надпись на одном из транспарантов цитировала немецкого философа Теодора Адорно: «Освенцим начинается там, где кто-то смотрит на скотобойню и думает: они всего лишь животные».

 
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