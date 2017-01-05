Новости Активисты призвали правительство принять закон о социальном жилье в январе

05-01-2017 14:41 | Ольга Васинкевич

В четверг активисты движения «Иметь свой дом» (Mít svůj domov), которое объединяет десятки организаций, занимающихся социальным жильем, призвали правительство принять закон о социальном жилье в ускоренном порядке. Хепенинг перед зданием Администрации правительства пришли поддержать и два министра от социал-демократической партии – министр труда и социальных дел Михаэла Марксова и министр по правам человека Ян Хвойка. Закон о социальном жилье находится в коалиционном соглашении кабинета министров Богуслава Соботки, однако, пока принять его не удалось. Как подчеркнул на демонстрации глава Платформы социального жилья Штепан Рипка, «сейчас самое правильное время для принятия закона, который поможет воспрепятствовать бизнесу с нищетой».

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Минздрав расширит финансирование хосписов 06-01-2017 15:53 | Антон Каймаков Министерство здравоохранения разрабатывает поправку, которая должна помочь улучшить финансирование хосписов. В первую очередь речь идет об уточнении условий оказания необходимой помощи умирающим пациентам. Поправка должна обсуждаться в ускоренном режиме, чтобы могла вступить в действие еще до осенних парламентских выборов. В будущем ожидается разработка абсолютно новой нормы, регламентирующей предоставление помощи в хосписах.

Биатлон. Габриэла Коукалова выиграла третьи состязания в сезоне 06-01-2017 15:32 | Антон Каймаков Чешская биатлонистка Габриэла Коукалова стала победительницей спринтерских состязаний женщин Кубка мира в немецком Оберхофе. Спортсменка безошибочно и с отличной скоростью прошла всю дистанцию, а также ни разу не промахнулась на огневом рубеже. Это уже третья победа Габриэлы Коукаловой в текущем сезоне.

В очагах заражения птичьим гриппом будет выбита вся домашняя птица 06-01-2017 15:21 | Антон Каймаков Ветеринары отдали распоряжение выбить все домашнюю птицу, как на крупных фермах, так и в мелких хозяйствах, которая содержится в радиусе трех километров от главных очагов заражения в регионе Южной Моравии. Птичий грипп на территорию Чехии вернулся по истечении десяти лет. Эпидемии данного заболевания наблюдаются в этом году и в большинстве европейских государств. В Чехии актуально было выявлено три главных очага заражения и все именно в Южной Моравии.

Эпидемия гриппа разрастается 06-01-2017 15:13 | Антон Каймаков В Чешской Республике с каждым днем увеличивается количество больных гриппом. Эпидемия была уже объявлена в Злинском крае, где в течение одной недели заболеваемость возросла на 81% – до 1522 человек на 100 тысяч граждан. В Южной Моравии в этом году была зафиксирована уже и первая смерть пациента, заразившегося гриппом. Еще три человека находятся в тяжелом состоянии.

Штаб-квартира социал-демократов заблокирована судебным исполнителем 06-01-2017 12:02 | Антон Каймаков Главная партия чешской правящей коалиции – Чешская социал-демократическая партия в настоящее время не имеет права что-либо предпринять со зданием своей пражской штаб-квартиры – «Народным домом», а также и с соседствующим «Лановым дворцом». Обе партийных недвижимости заблокировал судебный исполнитель. Право распоряжаться недвижимостью ограничено в связи с долгом в объеме 337 миллионов крон (почти 12,5 миллионов евро) по отношению к ныне уже скончавшемуся адвокату Зденеку Альтеру. В настоящее время осуществляется наследственное делопроизводство.

40 километров новых шоссе 06-01-2017 11:46 | Антон Каймаков Министр транспорта Дан Тёк пообещал открыть для автомобилистов 40 километров новых дорог, включая модернизированный участок транзитной магистрали D1. В 2016 году в их строительство было инвестировано 2,1 миллиарда крон (77,8 миллиона евро). В 2017 году вложения будут осуществлены в реконструкцию железнодорожных вокзалов. Управление железнодорожных путей сообщения располагает для реализации плана 600 миллионами крон (22,2 миллиона евро).

Прогноз погоды на 7 января 06-01-2017 10:57 | Антон Каймаков Согласно данным синоптиков, в субботу в Чехии будет облачно, а в северо-западной части страны пасмурно. Возможен снегопад. Температура воздуха днем от – 10 до – 6 °C. Ветер западный, северо-западный 2-5 м/с.

Лентяи лишатся трети прожиточного минимума 06-01-2017 10:54 | Антон Каймаков Общественно-полезные работы вновь станут обязательными для безработных получателей государственного пособия в объеме прожиточного минимума. Правило вступит в силу с августа 2017 года. Если безработный гражданин, которому не удается найти себе даже одноразовых заработков, получающий государственное пособие в течение 6 месяцев, ежемесячно не отработает 20 часов на общественно-полезных работах, то его пособие будет сокращено. Вместо суммы в объеме прожиточного минимума 3410 крон (126,3 евро) ему будут выплачивать лишь минимум на существование – 2200 крон (81,5 евро). По статистике, в ноябре 2016 года в Чехии насчитывалось 363 тысячи безработных граждан. Из них 40% безуспешно ищут места для трудоустройства более года.

Медицинские страховые взносы за детей, пенсионеров и безработных будут увеличены 06-01-2017 10:19 | Антон Каймаков Министры финансов и здравоохранения договорились об увеличении взносов медицинского страхования за граждан, застрахованных государством. К данной категории, например, относятся несовершеннолетние и безработные граждане, пенсионеры, неработоспособные инвалиды, матери в декрете. В период с 2018 по 2020 год, государство каждый год будет перечислять страховым компаниям дополнительную сумму в объеме 3,5 миллиардов крон (130 миллионов евро). Таким образом, за граждан, страхуемых государством, из бюджета будет перечислено в 2018 году почти 70 миллиардов крон (2,6 миллиарда евро). Взнос за каждого застрахованного увеличится на 50 крон и составит 970 крон (36 евро). Договор министров еще должно подтвердить правительство.