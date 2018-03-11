Активисты планируют собрать миллион подписей за снятие Андрея Бабиша

Катерина Айзпурвит
11-03-2018
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Гражданская инициатива «Миллион мгновений» планирует до начала июня 2018 г. собрать на Facebook миллион подписей под требованием снятия Андрея Бабиша, продолжающего выполнять функции председателя правительства в отставке.

Инициаторы указывают на связь лидера движения ANO Андрея Бабиша со структурами госбезопасности ЧССР и невыполнение предвыборного обещания о поддержке в стране демократии. С 25 февраля под требованием было собрано 160 000 подписей.

Активисты подчеркивают, что «мгновение для Андрея», когда Бабиш мог показать себя демократическим премьером, прошло, и настало «мгновение для отставки». Инициаторы заявляют, что готовы организовать акции протеста.

 
 
 
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