Активисты планируют собрать миллион подписей за снятие Андрея Бабиша

Гражданская инициатива «Миллион мгновений» планирует до начала июня 2018 г. собрать на Facebook миллион подписей под требованием снятия Андрея Бабиша, продолжающего выполнять функции председателя правительства в отставке.

Инициаторы указывают на связь лидера движения ANO Андрея Бабиша со структурами госбезопасности ЧССР и невыполнение предвыборного обещания о поддержке в стране демократии. С 25 февраля под требованием было собрано 160 000 подписей.

Активисты подчеркивают, что «мгновение для Андрея», когда Бабиш мог показать себя демократическим премьером, прошло, и настало «мгновение для отставки». Инициаторы заявляют, что готовы организовать акции протеста.