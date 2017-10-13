Активисты «Нацкорпуса» в знак протеста привели под здание Посольства Чехии в Киеве козла

Порядка 40 человек в четверг в Киеве приняло участие в акции протеста против высказываний чешского президента Милоша Земана об аннексии Крыма. Акция прошла перед Посольством Чешской Республики в украинской столице. По сообщению главы пресс отделения МИД ЧР Ирены Валентовой, протест организовала украинская националистическая партия «Национальный корпус».

По информации, опубликованной на вебе Replyua.net, демонстранты привели к зданию посольства живого козла. Активисты из «Нацкорпуса» заявили, что Чехия известна всему миру, благодаря пиву «Велкопоповицкий козел», ныне же она приобретает известность, благодаря высказываниям своего президента Милоша Земана. Вывеску на здании посольства активисты обклеили наклейками с изображением чешского пива, однако вместо названия «Велкопоповицкий» изображение украшает надпись «Велкопропутиновский», а вместо головы козла – лицо президента Земана.

Против высказываний главы Чехии в четверг протестовало и американское Посольство в Праге, которое на своем профиле в сети Twitter вывесило картинку с хэштегом «КрымэтоУкраина» в трех языковых версиях.