Активисты критикуют президента за нежелание сносить свинарник, расположенный на месте концлагеря

Антон Каймаков
01-07-2017
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Активисты цыганских организаций раскритиковали президента Чехии Милоша Земана за его отказ поддержать снос свинарника, расположенного на месте бывшего нацистского концентрационного лагеря, в котором в период 2-й мировой войны содержались и гибли граждане цыганской национальности. Во время интервью телеканалу TV Barrandov глава Чехии заявил, что еще будучи премьером страны он выступил против сноса свинофермы в городке Леты у Писка, так как счет этот план чрезмерно дорогостоящим. По оценке президента, сегодня снос свинарника, являющегося частной собственностью, обошелся бы чешской казне в миллиард крон (почти 4 миллиона евро). Милош Земан также добавил, что он "против ликвидации процветающего предприятия". В связи с тем, что в Летах у Писка на мемориальном для цыган месте стоит свинарник Чехия является объектом критики, как со стороны отечественных, так и международных организаций. К отстранению свинофермы Чехию несколько раз призывал и Европейский парламент.

Антон Каймаков
01-07-2017
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