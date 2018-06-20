Акция в память жертв коммунизма

Сегодня (20 июня) в Праге прошло открытие ежегодной акции «Я иду с высоко поднятой головой» (Jdu s hlavou vztyčenou), которая отдает дань уважения Миладе Гораковой и всем жертвам коммунистического режима. Символ акции – ленточка-триколор, привязанная к куску веревки – напоминание о том, как власть избавлялась от «врагов народа».

Кампания завершится в конце месяца, а 27 июня, в день казни Милады Гораковой, пройдет митинг под лозунгом «Свет в память о Миладе Гораковой и всех жертвах коммунизма».