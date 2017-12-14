Ай Вэйвэй прибудет в Прагу для участие в премьере фильма «Человеческий поток»

Тимур Кашапов
14-12-2017
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Китайский современный художник и архитектор, куратор и критик, основатель и директор «China Art Archive & Warehouse» Ай Вэйвэй сегодня, 14 декабря, прибудет в Прагу, где примет участие в мероприятиях, посвящённых премьере его фильма Human Flow («Человеческий поток»), посвященный беженцам. Перед показом фильма в столичном кинотеатре Lucerna состоится дискуссия с режиссером.

Люди, которые ищут новые дом и жизнь далеко от своей родины, являются одной из главных тем творчества всемирно известного художника. Ай Вэйвэй всегда принимал активное участие в поддержке беженцев и мигрантов, несмотря на неоднозначную реакцию. Среди его самых известных последних работ – инсталляция, созданная с помощью 14 тыс. спасательных жилетов, которыми Вэйвэй украсил колонны Концертного зала в Германии.

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