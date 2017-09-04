Airbnb придется платить налоги

Чешское правительство рассматривает введение налогообложения для участников системы краткосрочной аренды частного жилья Airbnb. Согласно проведенному исследованию, онлайн-площадка, например, в Праге охватывает половину рынка краткосрочной сдачи жилья. Своим клиентам, таким образом, Airbnb только в чешской столице предлагает 150 тысяч койко-мест. Общий доход владельцев, по подсчету специалистов, составляет более 2 миллиардов крон (77 миллионов евро), с которых, однако, не отчисляются налоги и туристические взносы.

В случае внедрения стандартного налогообложения государство рассчитывает на получение прибыли в объеме 500 миллионов крон (19,2 миллиона евро) ежегодно.